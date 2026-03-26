ΔΟΕ: Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων οι τρανς αθλήτριες ενόψει Λος Άντζελες 2028

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε νέα πολιτική επιλεξιμότητας, με την οποία αποκλείει τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενόψει της διοργάνωσης στο Λος Άντζελες το 2028.

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι, στο εξής, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε γυναικεία κατηγορία -ατομική ή ομαδική- θα είναι επιτρεπτή μόνο για άτομα που θεωρούνται «βιολογικά θήλεα», όπως προσδιορίζεται μέσω μιας εφάπαξ εξέτασης του γονιδίου SRY.

Η απόφαση συνάδει με εκτελεστικό διάταγμα του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τα γυναικεία αθλήματα, το οποίο είχε προκαλέσει εκτενή δημόσια συζήτηση ενόψει των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές πόσες τρανς γυναίκες αγωνίζονται σε ολυμπιακό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καμία αθλήτρια που έχει υποβληθεί σε μετάβαση από άνδρα σε γυναίκα δεν συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Η νέα πολιτική αναμένεται να επηρεάσει τους κανόνες συμμετοχής σε διεθνείς διοργανώσεις υπό την αιγίδα της ΔΟΕ, ενόψει της προετοιμασίας για τους Αγώνες του 2028.