Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Προανήγγειλε την παρουσία στο ματς με τον Ολυμπιακό

Στις 2 Ιανουαρίου για λογαριασμό της Eurolegaue το ντερμπι «αιωνίων»

KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στην Euroleague επικρατώντας της Ζαλγκίρις με 85-92, δείχνοντας ότι βρήκε επιτέλους τα πατήματά του και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι εμφανώς ευχαρηστημένο.

Ο μεγάλος άνδρας των πρασίνων αποθέωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμόυ στο Instagram τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ σε επόμενο βίντεο που ανάρτησε προανήγγειλε το ενδεχόμενο παρουσίας του στο ματς 2 Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό στο «Telecom Center Athens».

Το ντέρμπι θα σηματοδωτήσει την 19η αγωνιστική της Euroleague καθώς και το δεύτερο ντέρμπι της σεζόν μετά της 12 Οκτωβρίου για το Ελληνικό πρωτάθλημα.

