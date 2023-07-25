Δικαίωση για Οσασούνα, παίζει κανονικά στο Conference League

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης δικαίωσε την Οσασούνα και της έδωσε το δικαίωμα να αγωνιστεί στο Conference League της περιόδου 2023-24, ανατρέποντας την απόφαση αποκλεισμού της από την UEFA.

Ο ισπανικός σύλλογος είχε τιμωρηθεί λόγω της εμπλοκής του σε σκάνδαλο “στημένων” αγώνων που έγινε προ δεκαετίας, με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία να… περιμένει την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκριση της ομάδας της Παμπλόνα (δεν έχει παίξει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2006-07) για να επιβάλει την ποινή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Οσασούνα προσέφυγε στο CAS και δικαιώθηκε, κάτι που σημαίνει ότι θα μπει κανονικά στην κληρωτίδα για τα πλέι-οφ, στις 7 Αυγούστου. “Χαμένη” της υπόθεσης είναι η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία ήταν η πρώτη επιλαχούσα (καθώς τερμάτισε όγδοη στην περσινή La Liga) και θα έπαιρνε τη θέση της Οσασούνα στο ECL.

Σημειώνεται ότι η UEFA έχει κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες κατά του συλλόγου της Παμπλόνα, επειδή προσέφυγε και στα πολιτικά δικαστήρια για την υπόθεση αυτή, αλλά η έρευνα αυτή δεν θα επηρεάσει τη συμμετοχή της ομάδας στο Conference League.

Ειδήσεις σήμερα:

Εισαγγελική παρέμβαση για την καταστροφική φωτιά στη Ρόδο

Η Ελένη Βουλγαράκη έκανε στα νύχια της το πιο καλοκαιρινό χρώμα που αναδεικνύει υπέροχα τη μαυρισμένη επιδερμίδα (pics)