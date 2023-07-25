Εισαγγελική παρέμβαση για την καταστροφική φωτιά στη Ρόδο

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών για τη διαπίστωση τυχόν ευθυνών και συντρέχουσας αμέλειας υπευθύνων σχετικά με το μέγεθος της καταστροφής που προκαλεί η ανεξέλεγκτη φωτιά στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική», δόθηκαν οδηγίες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάθεση της έρευνας σχετικά με τις ευθύνες της φωτιάς σε ανώτερα επιτελικά κλιμάκια. Οι ενέργειες που παραγγέλθηκαν θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων.

Φωτιά στη Ρόδο: Στάχτη σχεδόν 150.000 στρέμματα

Απο τη δορυφορική εικόνα που έδωσε ο SENTINEL 2, το μεσημέρι της Κυριακής, υπολογίστηκε ότι κάηκαν πάνω από 107.000 στρέμματα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών είναι πιθανό να αυξήθηκε ήδη στα 150.000 στρέμματα, που αντιστοιχεί στο 10% της έκτασης όλου του νησιού. Από αυτά οι περιοχές NATURA που καταστράφηκαν αντιστοιχούν στο 12% της συνολικής καμμένης έκτασης, κάπου 12.000 στρέμματα. Μέσα σε αυτή βρίσκονταν ώριμα κυπαρισσοδάση, καθώς και δάση τραχείας πεύκης, ένα είδος της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ κάηκαν και παλιές αναδασώσεις.

Η μεγάλη πυρκαγιά έχει σήμερα τρεις ενεργές εστίες στα κεντρικά και στα νότια του νησιού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά κινείται από Βάτι προς Γεννάδι, όπου δόθηκε ολονύχτια μάχη από εκατοντάδες μέλη πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντών, όπως και γύρω από τα χωριά Μαλώνας και Μάσσαρι με δεκάδες αναζωπυρώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Στο Βατί υπάρχει μεγάλη αναζωπύρωση αυτήν την ώρα.

