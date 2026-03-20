Copa Africa: Ο προπονητής της Σενεγάλης μετέφερε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση

Η αντιπαράθεση για το τρόπαιο του Copa Africa και την ακύρωση του θριάμβου της Σενεγάλης στον τελικό που έγινε στον Μαρόκο τον περασμένο Φεβρουάριο βρίσκεται στο ποδοσφαιρικό επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πολλές αναφορές, το τρόπαιο μεταφέρθηκε σε ασφαλή στρατιωτική εγκατάσταση, όπου βρίσκεται πλέον υπό ένοπλη φρούρηση όπως μεταδίδει ο Guardian της Νιγηρίας. Μάλιστα, επιτράπηκε στους στρατιώτες να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο, σε μια κίνηση που οι παρατηρητές θεωρούν συμβολική, με σκοπό να επιβεβαιώσουν την αξίωση της Σενεγάλης για τον τίτλο.

🚨BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..🏆🇸🇳



It’s now positioned in the centre of their military camp.



Protecting what rightfully belongs to them…😅

pic.twitter.com/z2pbzxuGEw— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αφαίρεση του τίτλου από την Σενεγάλη καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αφρικής θεωρεί ότι η ομάδα του Παπέ Τιαό αποχώρησε από το γήπεδο με αποτέλεσμα οι κανονισμοί να αναφέρουν ότι χάνει το παιχνίδι με 3-0 στα χαρτιά.

Έτσι, το Μαρόκο πανηγύρισε μετά από μήνες καθώς η CAF την ανέδειξε πρωταθλήτρια Αφρικής. Η Σενεγάλη δεδομένα θα προσβάλλει την απόφαση προσφεύγοντας στα διεθνή ποδοσφαιρικά δικαστήρια (CAS), ενώ διαμήνυσε ότι το τρόπαιο του Copa Africa δεν φεύγει από την χώρα.