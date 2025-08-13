Conference League: Προκρίθηκε… σβηστά στα play off η Μπασακσεχίρ

Έχοντας ένα πανίσχυρο προβάδισμα απ’ τον πρώτο αγώνα στη Νορβηγία (νίκη με 3-1) η Μπασακσεχίρ δεν δυσκολεύτηκε να «σφραγίσει» στη ρεβάνς με τη Βίκινγκ την πρόκρισή της στα play off του Conference League με το ισόπαλο 1-1 στην έδρα της.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 34′ με το αυτογκόλ του Μπουλούτ, όμως η τουρκική ομάδα έφερε γρήγορα το ματς στα ίσα με τον Σέλκε στο 40′, «τελειώνοντας» μια και καλή την υπόθεση πρόκριση…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων του Γ’ προκριματικού γύρου του Conference League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Τετάρτη 12/8 Β’ Ματς Α’ Ματς

Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Βίκινγκ (Νορβηγία) 1-1 (3-1)

Πέμπτη 14/8

Αστάνα (Καζακστάν)-Λοζάνη (Ελβετία) 17:00 (1-3)

Αραράτ (Αρμενία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 19:00 (1-4)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 19:00 (0-1)

Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)-Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 19:30 (3-2)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 20:00 (0-3)

Ομόνοια (Κύπρος)-Αράζ Ναχτσιβάν (Αζερμπαϊτζάν) 20:00 (4-0)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΤΟ Γκιορ (Ουγγαρία)-ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) 20:00 (1-2)

Πάκσι (Ουγγαρία)-Πολισία (Ουκρανία) 20:00 (0-3)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 20:00 (0-0)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν)-Αλκμααρ (Ολλανδία) 20:30 (0-3)

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Ρίγα FC (Λετονία) 20:30 (0-3)

Μπρόντμπι (Δανία)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 20:30 (0-3)

Αρντά Καρντζαλί (Βουλγαρία)-Ζαλγκίρις Κάουνο (Λιθουανία) 20:30 (1-0)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Λουγκάνο (Ελβετία) 21:00 (5-0)

Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) 21:00 (0-2)

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Άρης Λεμεσού (Κύπρος) 21:00 (2-2)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 21:00 (1-0)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) 21:00 (4-1)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Σίλκεμποργκ (Δανία) 21:15 (1-0)

Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 21:30 (0-3)

Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)-Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) 21:45 (1-2)

Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 21:45 (2-2)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 21:45 (1-2)

Εγκνατία (Αλβανία)-Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) 22:00 (0-0)

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία) 22:00 (2-3)

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 22:00 (3-0)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο) 22:00 (0-1)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 22:00 (2-0)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) 22:00 (3-4)

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PLAY OFF ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ

CHAMPIONS PATH

Ηττημένος Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)/Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ηττημένος RFS (Λετονία)/Κουόπιο (Φινλανδία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Νικητής Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε)/Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

Ηττημένος Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)/Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) – Νικητής Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία)/Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

Ηττημένος FCSB (Ρουμανία)/Ντρίτα (Κόσοβο) – Νικητής Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)/Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)

Νικητής Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία)/Εγκνατία (Αλβανία) – Ηττημένος Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)/Νόα (Αρμενία)

MAIN PATH

Στρασμπούρ (Γαλλία) – Νικητής Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία)/Μπρόντμπι (Δανία)

Νικητής Σίλκεμποργκ (Δανία)/Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) – Νικητής Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)/Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)

Ηττημένος ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)/Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Ηττημένος Σερβέτ (Ελβετία)/Ουτρέχτη (Ολλανδία)

Νικητής Αντερλεχτ (Βέλγιο)/Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) – Νικητής Άρης Λεμεσού (Κύπρος)/ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) – Νικητής Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)/Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Ηττημένος Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)/Μίντιλαντ (Δανία)

Νικητής Λουγκάνο (Ελβετία)/Τσέλιε (Σλοβενία) – Νικητής Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)/Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Νικητής Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)/Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) – Νικητής Ζαλγκίρις Κάουνο (Λιθουανία)/Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)

Νικητής Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)/Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Ηττημένος ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)/Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Νικητής Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)/Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Νικητής Αλκμααρ (Ολλανδία)/Βαντούζ (Λιχτενστάιν)

Νικητής Πολισία (Ουκρανία)/Πάκσι (Ουγγαρία) – Φιορεντίνα (Ιταλία)

Νικητής ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία)/ΕΤΟ Γκιορ (Ουγγαρία) – Νικητής Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)/Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία)

Νικητής Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)/Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)

Νικητής Λοζάνη (Ελβετία)/Αστάνα (Καζακστάν) – Νικητής Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία)/Μπεσίκτας (Τουρκία)

Νικητής Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία)/Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) – Νικητής Μπαλκάνι (Κόσοβο)/Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Νικητής Ρόζενμποργκ (Νορβηγία)/Χάμαρμπι (Σουηδία) – Μάιντς (Γερμανία)

Νικητής Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)/Αραράτ (Αρμενία) – Νικητής Ρίγα FC (Λετονία)/Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)

Ηττημένος Χάκεν (Σουηδία)/Μπραν (Νορβηγία) – Ηττημένος Κλουζ (Ρουμανία)/Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ηττημένος ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)/Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) – Νικητής Αράζ Ναχτσιβάν (Αζερμπαϊτζάν)/Ομόνοια (Κύπρος)