Χρήστος Μανδάς: Ανακοινώθηκε επίσημα από την Μπόρνμουθ

Ο Χρήστος Μανδάς είναι και επίσημα παίκτης της Μπόρνμουθ, με τα κεράσια να τον ανακοινώνουν κρεμώντας μια τεράστια Ελληνική σημαία στο «Vitality Stadium».

Ο Έλληνας γκολκίπερ θα είναι κάτω από τα δοκάρια των «κερασιών» μέχρι και το τέλος της σεζόν, όπου αν εκπληρώσει τις προσδοκίες της ομάδας θα έχουν την δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του από την Λάτσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιπέτεια της μεταγραφής του και τα πολλαπλά σενάρια που τον συνέδεσαν με τον Παναθηναϊκό επιτέλους έληξαν με τον ίδιο να αναφέρει: «Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Νιώθω τόσο περήφανος, είναι ένα όνειρο για μένα να έρθω εδώ και είμαι πραγματικά, πολύ πολύ χαρούμενος.

Από την αρχή, όταν ήξερα ότι η Μπόρνμουθ ενδιαφερόταν, ήξερα ότι ήθελα να έρθω εδώ. Νιώθω σαν μια μαγική ατμόσφαιρα μεταξύ των παικτών και των οπαδών, και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα, οπότε είναι η σωστή κίνηση για μένα να έρθω εδώ.»

Το εντυπωσιακό βίντεο-παρουσίαση του Έλληνα:

Ο Μανδάς επέλεξε το νούμερο 29, ενώ θυμίζουμε ότι το συμβόλαιό του στην Λάτσιο λήγει το 2029.