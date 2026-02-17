Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός AKTOR στην Κρήτη

«Πονοκέφαλος» για τον Αταμάν

Χωρίς Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός AKTOR στην Κρήτη
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν ταξίδεψε στην Κρήτη με την υπόλοιπη αποστολή.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν ακολούθησε την αποστολή του συλλόγου για το Ηράκλειο, καθώς είναι κλινήρης.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα εξεταστεί εκ νέου από το ιατρικό επιτελείο των «πρασίνων» και αν όλα πάνε καλά θα πετάξει την Τετάρτη 18/2 για την Κρήτη προκειμένου να είναι στην πρωινή προπόνηση της ομάδας πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και να φανεί αν είναι σε θέση να παίξει απέναντι στους «ασπρόμαυρους».

