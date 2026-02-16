Χέιζ Ντέιβις: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ετοιμάζεται για το Final 8
Τρέχει να προλάβει ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού
Από τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) βρίσκεται στην Αθήνα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις που πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τα τυπικά της υπογραφής του νέου του συμβολαίου.
Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε έτσι το… πρώτο βήμα ώστε να προλάβει το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που ξεκινάει αύριο, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώνει σχετικά: “Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προκειμένου να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις!”.
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θα “τρέξει” τις διαδικασίες για να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν με την διοργάνωση του κυπέλλου να ξεκινάει αύριο.
Όπως όλα δείχνουν το ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη, με τους πράσινους να χρειάζονται την βοήθειά του όσο το δυνατό το συντομότερο.
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου τον ΠΑΟΚ.
