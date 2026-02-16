Χέιζ Ντέιβις: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ετοιμάζεται για το Final 8

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) βρίσκεται στην Αθήνα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις που πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τα τυπικά της υπογραφής του νέου του συμβολαίου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε έτσι το… πρώτο βήμα ώστε να προλάβει το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που ξεκινάει αύριο, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώνει σχετικά: “Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προκειμένου να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις!”.

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θα “τρέξει” τις διαδικασίες για να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν με την διοργάνωση του κυπέλλου να ξεκινάει αύριο. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προκειμένου να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/Zwkm9Jmg4t— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 16, 2026

Όπως όλα δείχνουν το ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη, με τους πράσινους να χρειάζονται την βοήθειά του όσο το δυνατό το συντομότερο.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου τον ΠΑΟΚ.