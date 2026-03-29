Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα πριν τον Ολυμπιακό για τον Χέιζ Ντέιβις
Θα εξεταστεί την Δευτέρα 30/3
Την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς ο Παναθηναϊκός AKTOR.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «πράσινη» ενημέρωση από την προπόνηση του «τριφυλλιού» την Κυριακή (29/3) απουσίαζαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, αλλά και οι τραυματίες Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
Παράλληλα, εκτός έμεινε και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα.
Η κατάσταση του Αμερικανού θα εξεταστεί ξανά αύριο και τότε θα κριθεί η συμμετοχή του στον μεγάλο αγώνα.
