Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα πριν τον Ολυμπιακό για τον Χέιζ Ντέιβις

Την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «πράσινη» ενημέρωση από την προπόνηση του «τριφυλλιού» την Κυριακή (29/3) απουσίαζαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, αλλά και οι τραυματίες Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Παράλληλα, εκτός έμεινε και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα.

Η κατάσταση του Αμερικανού θα εξεταστεί ξανά αύριο και τότε θα κριθεί η συμμετοχή του στον μεγάλο αγώνα.