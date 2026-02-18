Χέις-Ντέιβις: «Έχω κοιμηθεί έξι ώρες τις τελευταίες τρεις μέρες» – Τι έκανε στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ έκανε ο Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις.

Ο Χέις-Ντέιβις αγωνίστηκε για 16’ μετρώντας 16 πόντους (3/7τρ. 3/5δ. 1/2β.), με ένα ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ μετά το ματς με δηλώσεις του στάθηκε στις λίγες ώρες που έχει κοιμηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις: «Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε το φιλμ, να δούμε αν ακολουθήσαμε το πλάνο. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Προσπαθώ να καταλάβω την άμυνα, την επίθεση, πώς να παίξω με τους συμπαίκτες μου. Αλλά αν κερδίζεις με 30 είναι καλή μέρα».

Για τη νέα του ομάδα: «Το potential και το ταλέντο είναι εκεί, στα χαρτιά ταλαντούχα ομάδα. Στόχος είναι να γίνει στο παρκέ. Προσπαθώ να μάθω, να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις και την ηγεσία μου για να βοηθήσω, να μάθω τα συστήματα, τους παίκτες. Όσο παίζουμε σκληρά θα έχουμε την ευκαιρία κάθε βράδυ».

Για την πρώτη του εμφάνιση: «Μπορώ να τα πάω καλύτερα στα ριμπάουντ. Πρώτο μου ματς μετά από καιρό. Είναι ωραίο να παίζεις μπάσκετ. Πρέπει να βρω ρυθμό. Έχω κοιμηθεί 6 ώρες τις τελευταίες 3 μέρες. Νυστάζω. Αφού κοιμηθώ, θα βρω τον ρυθμό μου και θα παίξω λίγο καλύτερα».

Για τον ημιτελικό: «Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Να φροντίσουμε τα σώματά μας, να ξεκουραστούμε, να φάμε, να ενυδατωθούμε, να δούμε το σταφ, να κάνουμε μασαζ, ό,τι χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύσκολο ματς».