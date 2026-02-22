Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η είσοδος της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξης – Σημαιοφόρος η Μαρία Ελένη Τσιόβολου

Πέντε Έλληνες αθλητές συμμετείχαν στην διοργάνωση

Αλέξανδρος Τσάκος

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες σε Κορτίνα και Μιλάνο ολοκληρώθηκαν με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης στην Βερόνα το βράδυ της Κυριακής (22/2) που όπως πάντα άνοιξε με την ελληνική αποστολή

Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου έβαλε πρώτη την ελληνική σημαία στον χώρο της τελετής λήξης και ακολούθησαν οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές, για να ξεκινήσει το… πάρτι για το φινάλε των Αγώνων.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από πέντε αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξήχθησαν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, Νεφέλη Τίτα, Μαρία Ελένη Τσιόβολου και Αλέξανδρος Γκιννής.

