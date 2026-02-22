Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η είσοδος της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξης – Σημαιοφόρος η Μαρία Ελένη Τσιόβολου

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες σε Κορτίνα και Μιλάνο ολοκληρώθηκαν με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης στην Βερόνα το βράδυ της Κυριακής (22/2) που όπως πάντα άνοιξε με την ελληνική αποστολή

Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου έβαλε πρώτη την ελληνική σημαία στον χώρο της τελετής λήξης και ακολούθησαν οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές, για να ξεκινήσει το… πάρτι για το φινάλε των Αγώνων.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από πέντε αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξήχθησαν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, Νεφέλη Τίτα, Μαρία Ελένη Τσιόβολου και Αλέξανδρος Γκιννής.