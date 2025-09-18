Champions League: Συνέτριψε την Μονακό η Μπριζ του Τζόλη

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη ισοφάρισε την πιο ευρεία νίκη της 1ης αγωνιστικής έως τώρα (το 4-0 της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Αταλάντα) συντρίβοντας τη Μονακό στο «Γιαν Μπρέιντελ», ενώ η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, εκ των προσεχών αντιπάλων του Ολυμπιακού στο Champions League.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, Παντελής Χατζηδιάκος, μάλιστα, ήταν ο μοιραίος παίκτης των Δανών, καθώς στις καθυστερήσεις η μπάλα από το σουτ του Ετσεβέρι βρήκε πάνω του και με το αυτογκόλ αυτό οι «ασπιρίνες» κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βέλγοι, με τον Τζόλη στο αρχικό σχήμα, «καθάρισαν» με το «τρίποντο» μέσα σε 11 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο, όταν και προηγήθηκαν με 3-0. Ο διεθνής ακραίος επιθετικός δεν σκόραρε, αλλά ήταν από τους κορυφαίους των νικητών, που είχαν σε μεγάλη βραδιά τον αρχηγό τους, Χανς Βανάκεν, με γκολ και ασίστ.