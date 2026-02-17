Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης για Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης

Άνοιξε την Τρίτη 17/2 η αυλαία των playoffs του Champions League με τις Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνουν τις νίκες κόντρα σε Μονακό και Μπενφίκα αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ο Βινίσιους η Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ του Βραζιλιάνου στο 50ο λεπτό επικράτησε 1-0 της Μπενφίκα εκτός έδρας.

Στο άλλο ματς, η Παρί Σεν Ζερμέν αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 τελικά επικράτησε με 3-2 της Μονακό εκτός έδρας για τα playoffs του Champions League.

Στο Μόντε Κάρλο οι γηπεδούχοι της Μονακό προηγήθηκαν πολύ νωρίς 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Αμερικανό Μπάλογκαν σε μεγάλη βραδιά. Όμως η κάτοχος του τίτλου έκανε την ανατροπή και επικράτησε 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ντεζιρέ Ντουέ, golden boy του 2025. Βοήθησε, βέβαια, και η αποβολή του Γκολόβιν με απευθείας κόκκινη στο 47΄.

Η Γαλατασαράι «χτύπησε» κάθε αδυναμία και λάθος της Γιουβέντους στον πρώτο αγώνα τους για τα Play Off του Champions League και με μία απίθανη ανατροπή στην… ανατροπή, διέσυρε την ιταλική ομάδα με 5-2 στο “Rams Park” και πήρε πανίσχυρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων στις 25/2 στο Τορίνο.

Η τουρκική ομάδα μπήκε με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 15′ με τον Γκαμπριέλ Σάρα, μετά από λάθος της ιταλικής άμυνας, όμως οι «μπιανκονέρι» απάντησαν άμεσα. Ισοφάρισαν στο αμέσως επόμενο λεπτό με τον Κουπμάινερς, ενώ ο Ολλανδός μέσος έδωσε προβάδισμα στην «Μεγάλη Κυρία» στο 32′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, η «Γαλατά» ήταν καταιγιστική. Μέσα σε 12 λεπτά «γύρισε» ξανά το σκορ με τα γκολ των Λανγκ (49′) και Σάντσες (60′), ενώ μετά την αποβολή του Καμπάλ στο 67′ με δεύτερη κίτρινη, η ομάδα του Οκάν Μπουρούκ βρήκε άλλα δύο γκολ με τους Λανγκ (75′) και Μποέι (87′) μετά από νέα λάθη της άμυνας της Γιουβέντους.