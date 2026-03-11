Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: «Πάρτι» για Μπόντο Γκλιμτ και Παρί Σεν Ζερμέν (Βίντεο)

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Champions League: «Πάρτι» για Μπόντο Γκλιμτ και Παρί Σεν Ζερμέν (Βίντεο)
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Εύκολες νίκες για τη φάση των 16 του Champions League πήραν οι Μπόντο Γκλιμτ και Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα σε Σπόρτινγκ και Τσέλσι αντίστοιχα.

Η Μπόντο Γκλιμτ, ομάδα-θαύμα της διοργάνωσης, διέλυσε 3-0 την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και οδεύει ολοταχώς στους προημιτελικούς στην παρθενική της συμμετοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν βασικός, αντικαταστάθηκε στο 63΄, ενώ υπέπεσε στο πέναλτι με το οποίο οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ λίγο μετά το ημίωρο.

Τέλος, στο Παρίσι, οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουϊς Ενρίκε επικράτησαν 5-2 της Τσέλσι. Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα ολέθριο λάθος του γκολκίπερ Γιόργκενσεν και στη συνέχεια δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό σκορ που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους ενόψει της ρεβάνς της 17ης Μαρτίου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ