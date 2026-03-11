Champions League: «Πάρτι» για Μπόντο Γκλιμτ και Παρί Σεν Ζερμέν (Βίντεο)

Εύκολες νίκες για τη φάση των 16 του Champions League πήραν οι Μπόντο Γκλιμτ και Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα σε Σπόρτινγκ και Τσέλσι αντίστοιχα.

Η Μπόντο Γκλιμτ, ομάδα-θαύμα της διοργάνωσης, διέλυσε 3-0 την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και οδεύει ολοταχώς στους προημιτελικούς στην παρθενική της συμμετοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν βασικός, αντικαταστάθηκε στο 63΄, ενώ υπέπεσε στο πέναλτι με το οποίο οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ λίγο μετά το ημίωρο.

Τέλος, στο Παρίσι, οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουϊς Ενρίκε επικράτησαν 5-2 της Τσέλσι. Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα ολέθριο λάθος του γκολκίπερ Γιόργκενσεν και στη συνέχεια δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό σκορ που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους ενόψει της ρεβάνς της 17ης Μαρτίου.