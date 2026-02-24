Χακίμι: Παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό ο σταρ της Παρί

Γαλλικά μέσα υποστηρίζουν ‘ότι Ασράφ Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν θα οδηγηθεί σε δίκη καθώς κατηγορείται για τον βιασμό μίας 23χρονης κοπέλας.

Μετά από τρία χρόνια δικαστικής έρευνας, η ανακρίτρια αποφάσισε σήμερα (24/2) την παραπομπή του Μαροκινού στο αρμόδιο ποινικό δικαστήριο, όπως επιβεβαίωσε η L’Equipe.

Ο μπακ της Παρί είχε τεθεί σε καθεστώς δικαστικού ελέγχου τον Μάρτιο του 2023, μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας ότι τη βίασε στο σπίτι του, στο Μπουλόν-Μπιλανκούρ

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2023, η νεαρή γυναίκα είχε προσέλθει στο αστυνομικό τμήμα του Βαλ-ντε-Μαρν, όπου δήλωσε ότι υπήρξε θύμα βιασμού.

Σύμφωνα με την δικογραφία, η ίδια ανέφερε ότι γνώρισε τον Χακίμι τον Ιανουάριο του 2023 μέσω του Instagram και μετέβη στο σπίτι του με VTC (όχημα με οδηγό), που φέρεται να είχε καλέσει ο ίδιος. Υποστήριξε ότι ο Χακίμι τη φίλησε και την άγγιξε χωρίς τη συναίνεσή της, προτού τη βιάσει.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η γυναίκα κατόρθωσε τελικά να τον απωθήσει και επικοινώνησε μέσω SMS με φίλη της, η οποία και την παρέλαβε από το σπίτι του σε κακή κατάσταση. «Περιμένω ήρεμος τη δικαίωση. Ξέρω πως η κατηγορία είναι ψευδής και είμαι σίγουρος πως το δικαστήριο θα αναγνωρίσει πως είμαι αθώος» τόνισε από την πλευρά του ο διάσημος ποδοσφαιριστής.