Αυτή είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL

Τον αντίπαλο της στα προημιτελικά του Basketball Champions League έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) η ΑΕΚ.

Ειδικότερα, η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο της “Ένωσης” την ισπανική Μπανταλόνα στην προημιτελική φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών είναι προγραμματισμένοι για τις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, ενώ οι δεύτεροι θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Απριλίου. Σε περίπτωση που χρειαστεί τρίτο ματς, θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Απριλίου.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τους Ισπανούς έχοντας πλεονέκτημα έδρας.

Αναλυτικά, τα ζευγάρια των προημιτελικών

ΑΕΚ-Μπανταλόνα

Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ

Τενερίφη – Γαλατασαράι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουνικάχα Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου