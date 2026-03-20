Αυτή είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Τον αντίπαλο της στα προημιτελικά του Basketball Champions League έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) η ΑΕΚ.
Ειδικότερα, η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο της “Ένωσης” την ισπανική Μπανταλόνα στην προημιτελική φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης
Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών είναι προγραμματισμένοι για τις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, ενώ οι δεύτεροι θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Απριλίου. Σε περίπτωση που χρειαστεί τρίτο ματς, θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Απριλίου.
Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τους Ισπανούς έχοντας πλεονέκτημα έδρας.
Αναλυτικά, τα ζευγάρια των προημιτελικών
ΑΕΚ-Μπανταλόνα
Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ
Τενερίφη – Γαλατασαράι
Ουνικάχα Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου
