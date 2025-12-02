Ατομική πρόσκληση της ΔΟΕ σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απεύθυνε κάλεσμα σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να συμμετάσχουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026 μόνο ως neutral αθλητές στα πρότυπα των Ολυμπιακών του Παρισίου.

Οι αθλητές που έχουν ενταχθεί στις συγκεκριμένες ποσοστώσεις προέκυψαν μέσα από τις υφιστάμενες διαδικασίες πρόκρισης των διεθνών ομοσπονδιών και μέσων ειδικών απαιτήσεων επιλεξιμότητας.

Οι κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 παραμένουν σε ισχύ και για το Μιλάνο-Κορτίνα 2026. Οι προϋποθέσεις αυτές θεσπίστηκαν από τη ΔΟΕ τον Δεκέμβριο του 2023 και περιλαμβάνουν αυστηρούς όρους.

Η συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο αθλητής αποδεχθεί την ατομική πρόσκληση και υπογράψει το επίσημο έντυπο των Όρων Συμμετοχής, το οποίο ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. Στο έντυπο περιλαμβάνεται ρητή δέσμευση ότι ο αθλητής σέβεται τον Ολυμπιακό Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της «ειρηνικής αποστολής του Ολυμπιακού Κινήματος».

Η AINERP ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο σύμφωνα με την απόφαση της ΔΟΕ και τις κατευθυντήριες αρχές. Μετά την αξιολόγηση, ορισμένοι αθλητές κρίθηκαν επιλέξιμοι και έχουν ήδη λάβει επίσημη πρόσκληση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.