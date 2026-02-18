Αθλητικές Μεταδόσεις: Ξεχωρίζει η «μάχη» του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός θα δώσει την δική του «μάχη» στα πλέι οφ του Champions League κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν επί Κρητικού εδάφους για λογαριασμό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν της ΑΕΚ την Τρίτη 17/02 με 81-67 και θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι στα ημιτελικά. Τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Μυκόνου και του Ηρακλή θα αντιμετωπίσει ο νικητής του Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: