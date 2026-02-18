Αθλητικές Μεταδόσεις: Ξεχωρίζει η «μάχη» του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός θα δώσει την δική του «μάχη» στα πλέι οφ του Champions League κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν επί Κρητικού εδάφους για λογαριασμό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.
Οι Πειραιώτες επικράτησαν της ΑΕΚ την Τρίτη 17/02 με 81-67 και θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι στα ημιτελικά. Τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Μυκόνου και του Ηρακλή θα αντιμετωπίσει ο νικητής του Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς – Κάρεν Κατσάνοφ Ντόχα
- 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντόχα
- 17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Μύκονος Betsson Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών
- 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
- 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Γιανίκ Σίνερ Ντόχα (Κυρίως Ταμπλό)
- 19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα
- 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λβι Πράγας – Λας Πάλμας CEV Champions League 2026
- 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Coppa Italia 2026
- 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Νιούκαστλ UEFA Champions League 2025-26
- 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
- 20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
- 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα FIBA Europe Cup 2025-26
- 21:00 Novasports Prime Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26
- 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Pregame
- 21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
- 21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Κόμο Serie A 2025-26
- 21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Coppa Italia 2026
- 21:50 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή
- 22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άρσεναλ Premier League 2025/26
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ UEFA Champions League 2025-26
- 22:00 MEGA Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Champions League
