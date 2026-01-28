Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Μεγάλο ματς για τον Ολυμπιακό με τον Άγιαξ στο Champions League

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις για την Τετάρτη 28/01

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Μεγάλο ματς για τον Ολυμπιακό με τον Άγιαξ στο Champions League
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ποδοσφαιρική πανδαισία σήμερα Τετάρτη 28/01 στις 22:00 μιας και 18 αγώνες θα σηματοδοτήσουν την λήξη της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα στην «Γίοχαν Κρόιφ Αρένα» κόντρα στον Άγιαξ με μόνο στόχο το πολυπόθητο εισιτήριο της επόμενης φάσης της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όλες οι μεταδόσεις για την Τετάρτη 28/01:

  • 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Κολοσσός Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών
  • 18:00 Novasports Prime Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Eurocup
  • 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
  • 19:00 COSMOTE SPORT 5 ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League
  • 19:00 COSMOTE SPORT 6 Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός CEV Cup βόλεϊ
  • 19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Λόντον Λάιονς Eurocup
  • 19:30 COSMOTE SPORT 9 Αλ Αχλί – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League
  • 20:30 Novasports Start Μπουργκ – Ουλμ Eurocup
  • 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σαραγόσα FIBA Europe Cup
  • 21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
  • 22:00 COSMOTE SPORT 5 Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 4 Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 9 Μονακό – Γιουβέντους UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 8 Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 7 PSV Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 6 Πάφος – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 Νάπολι – Τσέλσι UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 2, MEGA Άγιαξ – Ολυμπιακός UEFA Champions League
