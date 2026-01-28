Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Μεγάλο ματς για τον Ολυμπιακό με τον Άγιαξ στο Champions League

Ποδοσφαιρική πανδαισία σήμερα Τετάρτη 28/01 στις 22:00 μιας και 18 αγώνες θα σηματοδοτήσουν την λήξη της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα στην «Γίοχαν Κρόιφ Αρένα» κόντρα στον Άγιαξ με μόνο στόχο το πολυπόθητο εισιτήριο της επόμενης φάσης της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όλες οι μεταδόσεις για την Τετάρτη 28/01: