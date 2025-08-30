Αθλητικές μεταδόσεις: Κύπρος – Ελλάδα και Βόλος – Ολυμπιακός σήμερα

Ανάμεσα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ξεχωρίζουν η αναμέτρηση Βόλος – Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League και ο αγώνας της Εθνική μπάσκετ με την Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket.

Πολλές αναμετρήσεις για το Eurobasket και τη Super League περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου, καθώς και δράση από όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Φυσικά, από τις μεταδόσεις δεν λείπουν και οι αγώνες τένις για το US Open.

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου