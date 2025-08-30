Αθλητικές μεταδόσεις: Κύπρος – Ελλάδα και Βόλος – Ολυμπιακός σήμερα
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου
Ανάμεσα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ξεχωρίζουν η αναμέτρηση Βόλος – Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League και ο αγώνας της Εθνική μπάσκετ με την Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket.
Πολλές αναμετρήσεις για το Eurobasket και τη Super League περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου, καθώς και δράση από όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Φυσικά, από τις μεταδόσεις δεν λείπουν και οι αγώνες τένις για το US Open.
- 12:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 3
- 13:00 ΕΡΤ2 Ιταλία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
- 13:30 Novasports 5HD Λιθουανία – Γερμανία Ευρωμπάσκετ
- 13:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS9
- 14:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Φούλαμ Premier League
- 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship
- 14:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS10
- 14:45 Novasports 4HD Τσεχία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ
- 15:00 Novasports Start ΕΡΤ1, Ιταλία – Γεωργία Ευρωμπάσκετ
- 15:00 Novasports 6HD Ισλανδία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ
- 16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Qualifying
- 16:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS11
- 16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
- 16:30 Novasports Extra 3 Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ Bundesliga
- 16:30 Novasports Extra 2 Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν Bundesliga
- 16:30 Novasports 5HD Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
- 16:30 Novasports 3HD Λειψία – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
- 16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Βέλγιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
- 17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι Premier League
- 17:00 Novasports Extra 1 Γουλβς – Έβερτον Premier League
- 17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ Premier League
- 17:00 Novasports 2HD Τότεναμ – Μπόρνμουθ Premier League
- 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
- 18:00 Novasports 6HD Γαλλία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
- 18:00 Novasports 4HD Λετονία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
- 18:00 Novasports 1HD Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
- 18:15 ΕΡΤ1, Novasports Start Κύπρος – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ
- 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός Super League
- 19:30 Novasports Premier League Λιντς – Νιούκαστλ Premier League
- 19:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
- 19:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΟΦΗ Super League
- 19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Κόμο Serie A
- 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Αταλάντα Serie A
- 20:00 Novasports Extra 1 Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
- 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Αρούκα Liga Portugal
- 20:30 Novasports Extra 3 Τζιρόνα – Σεβίλλη La Liga
- 20:30 Novasports 5HD Μαυροβούνιο – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ
- 21:00 Novasports Extra 2 PSV Αϊντχόφεν – Τέλσταρ Eredivisie
- 21:00 Novasports Prime Άρης – Παναιτωλικός Super League
- 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
- 21:15 Novasports 4HD Τουρκία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ
- 21:30 Novasports Start Ισπανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Ευρωμπάσκετ
- 21:30 Novasports 6HD Πολωνία – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ
- 21:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά Super League
- 21:30 Novasports Extra 4 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καρλσρούη Bundesliga 2
- 21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Πίζα – Ρόμα Serie A
- 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Κάλιαρι Serie A
