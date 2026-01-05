Αταμάν για ενδεχόμενη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: “Είμαστε συγκεντρωμένοι στα επόμενα δύο παιχνίδια, ο πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα”

Για θέμα που χειρίζεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε λόγο ο Εργκίν Αταμάν σε ερώτηση για πιθανή μεταγραφή πριν λήξει η διορία των μεταγραφών στην EuroLeague.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου γύρου της GBL με δύσκολη νίκη επί της Καρδίτσας, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στα δύο επόμενα παιχνίδια της EuroLeague στην πρώτη “διπλή” αγωνιστική για το 2026.

ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης του «τριφυλλιού», με δεδομένο μάλιστα ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξήγησε πως προσπαθεί να φέρει εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή.

«Είμαι συγκεντρωμένος στα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε αυτή την εβδομάδα. Αν είμαστε επιτυχημένοι σε αυτά έχουμε την ευκαιρία να είμαστε πρώτοι. Είναι κάτι που το διαχειρίζεται ο πρόεδρος και οι ιθύνοντες της ομάδας, εγώ δεν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Εγώ είπα ποιο είναι το λάθος μας μετά το προηγούμενο παιχνίδι.

Το κλαμπ άρχισε να ψάχνει, ο πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Μετά από όσα του είπα, ότι μας έλειψε κάτι σημαντικό, φυσικά έδειξε αντίδραση. Εγώ δεν επέμεινα, είπα ότι μας έλειψε κάτι και φυσικά ψάχνει την καλύτερη λύση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο. Έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα με τον Μήτογλου. Το κλαμπ είναι συγκεντρωμένο σε αυτό, ψάχνει την αγορά, εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στα δύο παιχνίδια» ανέφερε ο Τούρκος κόουτς.