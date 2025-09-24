Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Επιστροφή στις νίκες με διπλό χτύπημα από τον Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός μετά τις ισοπαλίες με Πάφο και Παναθηναϊκό επέστρεψε στις νίκες καθώς επικράτησε 2-1 εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ταρέμι σκόραρε με πέναλτι στο 13’ και με πλασέ στο 18’, βοηθώντας τους Πειραιώτες να επικρατήσουν με 2-1 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» του Αστέρα Τρίπολης που προσπάθησε στο δεύτερο μέρος αλλά απλά μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Δημήτρη Εμμανουλίδη στο τελικό 1-2.

Με τη συμπλήρωση εννέα λεπτών, οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Νίκολα Σίπτσιτς στον Ταρεμί. Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος έδειξε την άσπρη βούλα, από το VAR (Μιχαήλ Ματσούκας, Μελέτιος Γιουματζίδης) συμφώνησαν κι ο Ιρανός εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0 στο 13’. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο απλά για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αφού πέντε λεπτά μετά, ο Ταρεμί διπλασίασε τα τέρματα τα δικά του και του Ολυμπιακού με αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι, μετά το γύρισμα του Σταύρου Πνευμονίδη.

Οι Αρκάδες πλησίασαν στο γκολ στο ημίωρο, αλλά η κοντινή προβολή του Γιώργου Χαραλαμπόγλου μετά τη σέντρα του Νικολάι Άλχο από τα δεξιά πέρασε εκτός εστίας. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σάββας Παντελίδης έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές, ευελπιστώντας να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του. Η πρώτη φάση, πάντως, ήταν πάλι για τον Ολυμπιακός, με τον πρωτοεμφανιζόμενο Θεόφιλο Κακαδιάρη να μπλοκάρει το σουτ του Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Ακολούθησε το μπαράζ χαμένων ευκαιριών για τους Αρκάδες, οι τρεις εκ των οποίων με τον Εμμανουηλίδη – στο 55’ όταν τον πρόλαβε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης με γρήγορη έξοδο κι έβαλε το σώμα του, στο 61’ και στο 67’ που σούταρε άστοχα από δύσκολες, πάντως, θέσεις – και η άλλη με τον Κωνσταντίνου Πομόνη (63). Θορυβημένος από τις ευκαιρίες του Αστέρα, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε κι αυτός με τη σειρά του σε αλλαγές.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έπειτα από φάση διαρκείας σούταρε πάνω από τα δοκάρια στο 81’. Εν τέλει, ο Εμμανουηλίδης, σε αντεπίθεση τριών παικτών του Αστέρα με δύο του Ολυμπιακού, κατάφερε να νικήσει με δεξί πλασέ τον Πασχαλάκη για το τελικό 1-2. Πρώτο ματς και πρώτο «τρίποντο» για τους Πειραιώτες, έμεινε στον ένα βαθμό ο Αστέρας Τρίπολης μετά από δυο ματς.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Κακαδιάρης, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο (46’ Μούμο), Άλχο, Γιαμπλόνσκι (46’ Γκονζάλες), Αλμύρας (67’ Αλάγκμπε), Πομόνης, Μπαρτόλο (46’ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου (67’ Τζοακίνι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος (65’ Κοστίνια), Μπρούνο, Γκαρθία (77’ Λιατσικούρας, Νασιμέντο (65’ Έσε), Καμπελά (65’ Ποντένσε), Γιαζίτσι (77’ Ελ Κααμπί), Πνευμονίδης, Ταρέμι.