Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1: «Απόδραση» με Γιόβιτς και ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ με γκολ του Λούκα Γιόβιτς επικράτησε 1-0 του Αστέρα στην Τρίπολη και πήρε μια ακόμη νίκη στην πορεία που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πλέον, η «Ένωση» με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην κορυφή της Super League και τους 44 βαθμούς όντας στο +2 αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο από τον δεύτερο Ολυμπιακό που έχει 42 βαθμούς.

Η ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική μάλιστα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Λούκα Γιόβιτς στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Σέρβο άσο να φτάνει τα 11 γκολ σε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ.