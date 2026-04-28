Σταματίνα Τσιμτσιλή για Φαίη Σκορδά: «Είναι ένας άνθρωπος που αγάπησε – Υπάρχει ένα σοβαρό συναίσθημα»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε με ιδιαίτερη θέρμη την πρώτη επίσημη εμφάνιση της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για τη σχέση του ζευγαριού. Μέσα από την εκπομπή της, η παρουσιάστρια του Alpha ανέφερε πως επικοινώνησε με τη φίλη της και μετέφερε το κλίμα που επικρατεί, τονίζοντας πως ο σύντροφος της Φαίης είναι ένας άνθρωπος που αποφεύγει συνειδητά τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως εξήγησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είχε ζητήσει εξαρχής να προστατευτεί η ιδιωτικότητά του, όμως η παρουσία του στη φιλανθρωπική εκδήλωση του Make A Wish ήταν μια κίνηση σεβασμού και στήριξης προς τη σύντροφό του.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως το ζευγάρι βρισκόταν μαζί στην ίδια εκδήλωση και πέρυσι, όμως τότε είχαν καταφέρει να κρατήσουν την παρουσία τους μακριά από τις κάμερες.

«Ήταν και πέρσι στην αντίστοιχη εκδήλωση του Make A Wish αλλά, επειδή υπήρχε απαγορευτικό να μην παίζεται και ήταν πιο διακριτικοί και οι δύο, δεν το είχε πάρει είδηση κανείς», τόνισε η παρουσιάστρια.

Όσο για το ενδεχόμενο του γάμου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε πως το μυστήριο πιθανότατα θα γίνει το καλοκαίρι. Αν και δεν έχει λάβει ακόμα επίσημο προσκλητήριο, θεωρεί πως η Φαίη Σκορδά είτε σχεδιάζει μια τελετή σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο, είτε οι προετοιμασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

«Κάποια στιγμή που μου είχε μιλήσει η Φαίη για αυτή τη σχέση, είχα καταλάβει ότι εξαρχής ήταν μια σχέση ξεχωριστή για εκείνην, ένας άνθρωπος που αγάπησε. Καταλαβαίνεις αν υπάρχει ένα σοβαρό συναίσθημα ή αν έχεις ανάγκη απλώς έναν σύντροφο. Η Φαίη στον Αλέξανδρο είδε έναν άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της. Εγώ αυτό κατάλαβα από την πρώτη στιγμή», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την Φαίη Σκορδά.

