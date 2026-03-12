Άρμαντ Ντουπλάντις: Έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ. στην Ουψάλα

Ασταμάτητος είναι ο Άρμαντ Ντουπλάντις ο οποίος στο μίτινγκ της Ουψάλα έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, ξεπερνώντας τα 6,31μ.

Συγκεκριμένα, μέσα σε αποθέωση μπροστά στους συμπατριώτες του ο Ντουπλάντις αποφάσισε να δοκιμάσει στα 6,31 μέτρα και το κατάφερε κάνοντας συνάμα το 15 παγκόσμιο ρεκόρ στη θρυλική καριέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε την προσπάθειά του απέναντι στον παγκόσμιο ρέκορντμαν του επί κοντώ και επί 37 (πλέον 38), συναπτούς αγώνες αήττητου Σουηδού σόουμαν, στο Mondo Classic, πέρασε τα 5.80, αλλά απέτυχε τρεις φορές στα 6.00 και ο αγώνας του έληξε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ο ίδιος, αλλά και το κοινό που κατέκλυσε τις εξέδρες, περίμενε.

Ο αγώνας του Μανόλο ξεκίνησε με αποτυχημένο άλμα στο εναρκτήριο, γι’ αυτόν, ύψος, τα 5.80, παρ’ ότι βγήκε αρκετά ψηλά, αλλά ήταν μακριά από τους στυλοβάτες. Με το δεύτερο άλμα του δεν είχε κανένα πρόβλημα.

Ο Καραλής επέστρεψε στο διάδρομο όταν ο πήχης ανέβηκε στα 6.00. Το πρώτο άλμα δεν ήταν καλό, ενώ στο δεύτερο βγήκε πιο ψηλά, αλλά έριξε τον πήχη στο κατέβασμα. Ίδιο το αποτέλεσμα και στην τρίτη προσπάθειά του, με τον Μανόλο να ολοκληρώνει τον αγώνα του με 5.80 και την έβδομη θέση.

Με την προετοιμασία του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου να μπαίνει στην τελική ευθεία, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έδειξε να μην έχει τη φρεσκάδα των τελευταίων αγώνων του.