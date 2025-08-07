Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Τη δική της μάχη για τα προκριματικά του UEFA Europa Conference League δίνει το απόγευμα της Πέμπτης 7/8 η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού.

Κόντρα στην ομάδα που το 2023 πήρε το κυπριακό πρωτάθλημα και αποτελεί μία σημαντική δύναμη στην Cyprus League by Stoiximan, η ΑΕΚ πάει στον καύσωνα της Λεμεσού για να πάρει αποτέλεσμα πρόκρισης.

Στον απόηχο μιας μεταγραφής υψηλού επιπέδου (Γιόβιτς) ο Νίκολιτς ελπίζει να δει τη δουλειά της προετοιμασίας να παίρνει μορφή στο γήπεδο. Το πόσο ντέρμπι θα είναι αυτό το ματς, λόγω του διάχυτου ελληνικού στοιχείου, θα φανεί στην πράξη.

Η αναμέτρηση της Ένωσης διεξάγεται στις 19:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το COSMOTE Sport 2.