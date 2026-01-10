Άρης – Ηρακλής: Ντέρμπι από τα παλιά στη Θεσσαλονίκη – Μεγάλη επικράτηση των “κιτρινόμαυρων” στο Αλεξάνδρειο

Ο Άρης άντεξε στην αντεπίθεση του Ηρακλή και με τον κόσμο δίπλα του στο καυτό “Αλεξάνδρειο” επικράτησε του συντοπίτη του στις λεπτομέρειες με 78-76.

Οι “κίτρινοι” έφτασαν στις 6 νίκες στο πρωτάθλημα μετά από 14 αγωνιστικές. Ο Άρης διατηρούσε μία διαφορά εννέα πόντων (73-64) στην τέταρτη περίοδο, όμως έκανε πολλά λάθη και ο Ηρακλής πλησίασε στους 3 πόντους (73-70). Ο Μωραΐτης έχασε μία καλή ευκαιρία να μειώσει το σκορ στον πόντο και οι κίτρινοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 78-76.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άντζουσιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ των κιτρίνων με 18 πόντους, ενώ είχε σε καλή μέρα τον Νουά που πέτυχε 14 πόντους με 6 ριμπάουντ και τον Τζόουνς, ο οποίος σκόραρε 17 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και ευστόχησε σε τέσσερις κρίσιμες βολές στο φινάλε.

Για τον «γηραιό» ο Ράιτ – Φόρμαν ήταν πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 27 πόντους, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Ο Φαντεμπέρκ έκανε double double με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες έχουν πλέον ρεκόρ 6-7 νικών/ηττών στην GBL.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 45-40, 67-57, 78-76