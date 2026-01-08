Αποτελέσματα ΝΒΑ: Ήττα για τους Μπακς παρά τον εκπληκτικό Γιάννη – «Διαστημικός» Ντόντσιτς με 38 πόντους δεν έφτασε για να κερδίσουν οι Λέικερς
Σόου εμφανίσεων οι αγώνες της Πέμπτης 8/1 ατο ΝΒΑ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όμως το δίδυμο Κάρι και Μπάτλερ είχαν άλλα σχέδια και οι Μπακς ηττήθηκαν με 120-113. Ο «τριπλός» Λούκα Ντόντσιτς έπαιζε μόνος του και οι Λέικερς λύγισαν από τους Σπερς με 107-91.
Τέταρτο σερί παιχνίδι που ο «Greek Freak» σκοράρει πάνω από 30 πόντους και οδηγεί τους Μπακς από μια αποτυχημένη χρονιά, έχοντας 34 πόντους και 10 ριμπάουντ κόντρα στον ασταμάτητο Κάρι και την παρέα του. Ο Αμερικάνος γκαρντ είχε 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ και σε συνδιασμό με τους 21 πόντους του Μπάτλερ και τους 22 του Μέλτον, τα «ελάφια» δεν είχαν καμία ελπίδα.
Τι άλλο να κάνει φέτος ο Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος τα κάνει όλα μέσα στο παρκέ για τους Λέικερς. Παρότι πραγματοποίησε «triple-double» με 38 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, δεν κατάφερε να κερδίσει τους καυτούς Ουεμπανιάμα και Τζόνσον που είχαν 43 συνδιαστικά πόντους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των παιχνιδιών της Πέμπτης:
- Μπόστιν Σέλτικς – Ντένβερ Νάγκετς 110-114
- Ντιτρόιτ Πίστονς – Σικάγο Μπούλς 108-93
- Σάρλοτ Χόρνετς – Τορόντο Ράπτορς 96-97
- Φιλαδέλφια 76ερς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 131-110
- Ατλάντα Χοκς – Νιού Όρλεανς Πέλικανς 117-100
- Μπρούκλιν Νετς -Ορλάντο Μάτζικ 103-104 (παρ.)
- Νιού Γιόρκ Νικς – Λος Άντζελς Κλίπερς 123-111
- Μέμφις Γκρίζλις – Φίνιξ Σανς 98-117
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γιούτα Τζαζ 129-125 (παρ.)
- Σαν Αντόνιο Σπερς – Λος Άντζελες Λέικερς 107-91
- Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113
- Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Χιούστον Ρόκετς 103-102
