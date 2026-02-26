Αποτελέσματα ΝΒΑ: 10 σερί νίκες για τους Σπερς – 2/2 για την ομάδα των Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 118-116, με τον Πόρτερ Τζούνιορ να «υπογράφει» την 2η σερί νίκη των «ελαφιών».

Ο Αμερικάνος γκαρντ πραγματοποίησε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς στην 10η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας. Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο επιφυλάσσει την άνοδο της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος βλέπει ανανεωμένη την ομάδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι ο Άλεν με τον Σρούντερ έκαναν κατάθεση ψυχής με 27 και 26 πόντους αντίστοιχα, οι Καβς είχαν την τελευταία επίθεση για να πάρουν το ματς, με τον Γερμανό γκαρντ να αστοχεί σε λέι απ χωρίς ιδιαίτερη άμυνα. Η νίκη αυτή ήταν σημαντική για τους Μπακς, καθώς από τονερχομό του Τζέιμς Χάρντεν οι Καβαλίερς έχουν 5 νίκες στα τελευταία 7 ματς.

Σε «δαιμονιώδη» φόρμα βρίσκονται οι Σαν Αντόνιο Σπερς οι οποίοι επικράτησαν και των Τορόντο Ράπτορς με 107-110, φτάνοντας τις 10 σερί νίκες. Βάσελ και Φοξ ήταν τρομεροί με 21 και 20 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο «εξωγήινος» Ουεμπανιάμα έκανε ξανά τα.. δικά του με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο Ινγκραμ προσπάθησε από πλευρας Ράπτορς με 20 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετό για να στερήσει την 42η νίκη των Σπερς, που πλησιάζουν κι άλλο τους Οκλαχόμα στην κορυφή.

Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: