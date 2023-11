Δέκα χρόνια μετά την δολοφονία της φίλης του Ρίβα Στέενκαμπ, ο Όσκαρ Πιστόριους, πρώην παραολυμπιονίκης κέρδισε σήμερα (24/11) την υπό όρους αποφυλάκισή του.

«Το τμήμα σωφρονιστικών υπηρεσιών επιβεβαιώνει την υπό όρους αποφυλάκιση του κ. Οσκαρ Πιστόριους από τις 5 Ιανουαρίου 2024», αναφέρεται στην ανακοίνωση των σωφρονιστικών υπηρεσιών έπειτα από την απόφαση ad hoc επιτροπής στην φυλακή κοντά στην Πρετόρια όπου εκτίει την ποινή του ο Οσκαρ Πιστόριους.

JUST IN: Oscar Pistorius has been granted parole and will be released from custody on 5 January.

Full statement: pic.twitter.com/39yxWcPn0M