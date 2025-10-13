Απίστευτο ξέσπασμα Αταμάν για την διαιτησία του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: “Αυτό είναι Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ!”

Ο Εργκίν Αταμάν δεν άφησε τίποτα να “πέσει κάτω” στον απόηχο του πρώτου ντέρμπι της σεζόν μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Παρά τις ήπιες δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, ο Αταμάν δεν έκρυψε την δυσαρέσκεια του για την διαιτησία ανεβάζοντας σχετικό story στον προσωπικό του λογαριασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος τεχνικός ανέβασε βίντεο με τις επίμαχες φάσεις, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις των διαιτητών σε καθοριστικά σημεία του αγώνα. Στο πρώτο βίντεο, δείχνει τον Κώστα Σλούκα να δέχεται φάουλ, σύμφωνα με τον Τούρκο τεχνικό, με τη φάση καταλήγει σε βολές για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ακόμη πιο καυστικός ήταν στη φάση με τον Βεζένκοβ και τον Σορτς, την οποία χαρακτήρισε ειρωνικά «ελληνορωμαϊκή πάλη» και «νέο άθλημα που εφευρέθηκε στο μπάσκετ».

Αναλυτικά το στόρι του προπονητή του Παναθηναϊκού:

“Το τραγικό μέρος του βίντεο είναι ότι το φάουλ δόθηκε στον Σλούκα και ο αντίπαλος πήγε στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Και ναι, δεν είναι αστείο.

Γίναμε μάρτυρες της εφεύρεσης ενός νέου αθλήματος: της ελληνορωμαϊκής πάλης σε γήπεδο μπάσκετ. Μία πρωτιά στην παγκόσμια ιστορία”.