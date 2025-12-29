Άντριου Γκάουντλοκ: Συνελήφθη για κατοχή χασίς στη Ρόδο

Σοκ έχει προκαλέσει στον Κολοσσό Ρόδου η σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ για κατοχή χασίς.

Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ συνελλήφθη στη Ρόδο, όταν παρέλαβε πακέτο από τις ΗΠΑ με αναγραφόμενο παραλήπτη τον ίδιο από εταιρία διανομής. Αστυνομικοί περίμεναν τον Άντριου Γκάουντλοκ, μετά από πληροφορίες της αστυνομίας. κατά την έξοδό του μετά την παραλαβή κι ενώ κρατούσε το δέμα. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν άμεσα τον Γκάουντλοκ και του πέρασαν χειροπέδες. Ο Γκάουτλοκ κρατείται στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο 37χρονος γκαρντ αγωνίζεται από το 2023 στον Κολοσσό Ρόδου. Η καριέρα του είχε ξεκινήσει στο ΝΒΑ από τους Λος Αντζελες Λέικερς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει εκεί μια σταθερή θέση στο ρόστερ. Κυρίως έπαιξε σε ομάδες εκτός ΗΠΑ σε όλη του σχεδόν την καριέρα.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ θεωρείται πλέον ξένο σώμα στον Κολοσσό, με τους Ροδίτες να έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για λύση της συνεργασίας τους.