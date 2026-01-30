«Αλύγιστος» Τζόκοβιτς: Στον 11ο τελικό του Australian Open μετά από επική ανατροπή – Απέκλεισε τον Σίνερ

Στα 38 του χρόνια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ και να επιβεβαιώνει τον θρύλο του παγκόσμιου τένις.

Ο Σέρβος πρωταθλητής, που τον ερχόμενο Μάιο θα συμπληρώσει το 39ο έτος της ηλικίας του, προκρίθηκε για 11η φορά στην καριέρα του στον τελικό του Australian Open, διατηρώντας παράλληλα το απόλυτο στους τελικούς της διοργάνωσης, με 10 νίκες σε ισάριθμες συμμετοχές.

Ο Τζόκοβιτς εξασφάλισε την πρόκριση έπειτα από μια συγκλονιστική αναμέτρηση διάρκειας 4 ωρών και 9 λεπτών, επικρατώντας του κατόχου του τίτλου, Γιάνικ Σίνερ, με 3-2 σετ (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4). UNBELIEVABLE ‼️



Novak Djokovic will face Carlos Alcaraz in the #AO26 Final after playing out this EPIC with Jannik Sinner@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/DLUdQdtFmd— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 σετ, ο «Νόλε» επέδειξε για ακόμη μία φορά ψυχική αντοχή και αγωνιστική ποιότητα, ανατρέποντας την κατάσταση και παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Στον τελικό της Μελβούρνης θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος νωρίτερα εξασφάλισε την πρόκρισή του έπειτα από έναν εξίσου δραματικό ημιτελικό.

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-2 σετ (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6), σε αγώνα που διήρκεσε 5,5 ώρες, καταφέρνοντας να σώσει τρία match point και να φτάσει σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας του.