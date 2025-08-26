Αλλάζει η κλήρωση σε Europa και Conference League – Τι θα ισχύσει

Με διαφορετικό τρόπο ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ (σ.σ. εφόσον η Ένωση ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ) θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση του Europa και του Conference League.

Η κλήρωση του Europa League και του Confefence League θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (29/08). Από φέτος, η κλήρωση θα είναι κοινή για τις δύο διοργανώσεις, δεν θα υπάρχει δηλαδή διαφορά μίας ώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 14:00, με το Europa να παίρνει πρώτο σειρά και να ακολουθεί αμέσως μετά το Conference, χωρίς να υπάρχει κάποιο διάλειμμα.

Δεν θα υπάρχουν τα μπαλάκια πλέον στη διαδικασία. Θα πατηθεί ένα κουμπί και θα ολοκληρωθεί αμέσως η κλήρωση του Europa League και άλλο ένα για το Conference League.

Οι αντίπαλοι κάθε ομάδας θα αποκαλύπτονται ανά γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή 31 Αυγούστου.