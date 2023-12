Βρέθηκε τελικά ο άνθρωπος που έκανε να ακουστούν βογγητά κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των ομίλων του Euro 2024.

Πιο συγκεκριμένα ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη ακούστηκαν στην αίθουσα… βογγητά που παρέπεμπαν σε ερωτική πράξη.

Ο… δράστης του είναι ο πασίγνωστος Άγγλος φαρσέρ Νταν Τζάρβις, ο οποίος έχει 21 καταδίκες για διάφορες ακραίες φάρσες.

Some s*x noises were being played during the EURO’s draw… (keep your volume down 😄)



pic.twitter.com/YxiFvk54B3