Πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο η κλήρωση για τους ομίλους της τελικής φάσης του Euro 2024 (14 Ιουνίου-14 Ιουλίου 2024 στη Γερμανία).

Όσον αφορά στη χώρα μας, εάν η Εθνική Ελλάδας καταφέρει να προκριθεί στην τελική φάση μέσω των play-offs, τότε βρεθεί στον 6ο όμιλο μαζί με την Τουρκία, την Πορτογαλία και την Τσεχία.

🚨 Breaking 🚨



Greece have been drawn in Group F of Euro 2024 against Turkey, Portugal, & the Czech Republic, if they qualify via the playoffs 🇹🇷 🇵🇹 🇨🇿 🇬🇷❓️#EURO2024 | #Greece | #Ethniki pic.twitter.com/o6Chknw87p