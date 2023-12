Το Παρίσι έγινε για άλλη μια φορά στόχος μουσουλμάνου εξτρεμιστή, αυτή τη φορά το βράδυ του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται πως 26χρονος κρατώντας μαχαίρι και σφυρί, επιτέθηκε σε περαστικούς μαχαιρώνοντας μέχρι θανάτου έναν Γερμανό τουρίστα και τραυματίζοντας με σφυρί δύο περαστικούς – έναν Γάλλο περίπου 60 ετών και έναν τουρίστα, του οποίου η υπηκοότητα δεν διευκρινίστηκε – προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς. Η γαλλική αντιτρομοκρατική εισαγγελία έχει αναλάβει πλέον τις έρευνες.

Κατά την επίθεση, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή και επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ο Ζεράλντ Νταρμανέν ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως ο συλληφθείς είπε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη».

Δείτε τη στιγμή της σύλληψής του:

Video of French police arresting the Islamist terrorist Armand Rajabpour-Miyandoab who killed 1 and wounded 2 near the Eiffel Tower in Paris last night.



He had been sentenced to 4 years in prison for planning a terror attack but was released in 2020 pic.twitter.com/cPOEJWlxD5