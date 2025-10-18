ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2: Με διπλό χτύπημα του Ελ Κααμπί πήρε το διπλό

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 της ΑΕΛ εκτός έδρας και επέστρεψε στις νίκες στη Super League λίγες ημέρες πριν τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League στη Βαρκελώνη.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες είδαν τον Ελ Κααμπί να σκοράρει τόσο στο 2ο λεπτό του αγώνα όσο και στο 45ο λεπτό και να δίνει το τρίποντο στην ομάδα του, με τους «ερυθρόλευκους» πλέον να φτάνουν τους 16 βαθμούς και να περιμένουν να δουν τι θα συμβεί στο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Αντίθετα, η ΑΕΛ έμεινε στους τέσσερις βαθμούς και πλέον καλείται να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα αν δεν θέλει να έχει μπελάδες.