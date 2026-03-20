ΑΕΚ: Το επικό βίντεο για την πορεία στους “8” του Conference League
Οι στιγμές που την έφεραν στα προημιτελικά
Η ΑΕΚ κατάφερε να προκριθεί επί της Τσέλιε με σκορ 4-2 στους “8” του Conference League και είναι η μόνη ελληνική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη.
Η ΑΕΚ κατάφερε να φθάσει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο για μία θέση στην 4άδα.
Η Ένωση δημιούργησε και ένα επικό video για τη φοβερή παρουσία της στη φετινή σεζόν του Conference League.
