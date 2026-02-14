ΑΕΚ: Τελείωσε τον βοηθό του ο Μάρκο Νίκολιτς λόγω του Ολυμπιακού
Ο λόγος της απόφασης του Σέρβου τεχνικού
Την απόφαση του να «τελειώσει» τον βοηθό του Αλεξάνταρ Ρόγκιτς πήρε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς λίγες ώρες πριν τον κρίσιμο αγώνα της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ για την Super League.
Και αυτό γιατί ο Ρόγκιτς έδωσε το παρών στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής 13/2 για την Euroleague, μην ενημερώνοντας τον Σέρβο προπονητή.
Κάπως έτσι ο Νίκολιτς αποφάσισε να τον απομακρύνει από το τεχνικό τιμ της ομάδας και δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις