ΑΕΚ: Τελείωσε τον βοηθό του ο Μάρκο Νίκολιτς λόγω του Ολυμπιακού

Την απόφαση του να «τελειώσει» τον βοηθό του Αλεξάνταρ Ρόγκιτς πήρε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς λίγες ώρες πριν τον κρίσιμο αγώνα της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ για την Super League.

Και αυτό γιατί ο Ρόγκιτς έδωσε το παρών στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής 13/2 για την Euroleague, μην ενημερώνοντας τον Σέρβο προπονητή.

Κάπως έτσι ο Νίκολιτς αποφάσισε να τον απομακρύνει από το τεχνικό τιμ της ομάδας και δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.