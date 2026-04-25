Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Σεβίλλη: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Κόπηκε καλώδιο στον αέρα (Βίντεο)

Σεβίλλη: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Κόπηκε καλώδιο στον αέρα (Βίντεο)
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα το βράδυ της Παρασκευής (24/4), έπειτα από ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη στην Ισπανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της πόλης (SESD) στο Facebook, το περιστατικό σημειώθηκε όταν κόπηκε καλώδιο σε παιχνίδι τύπου μπάντζι τζάμπινγκ, την ώρα που η κάψουλα με δύο επιβάτες βρισκόταν στον αέρα. Ως αποτέλεσμα, η κατασκευή προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μεταλλική κολόνα και στη βάση του παιχνιδιού.

Στην κάψουλα επέβαιναν δύο παιδιά, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν στο έδαφος από θραύσματα. Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, τα παιδιά παρέμειναν τρομαγμένα δεμένα στις θέσεις τους, με την κάψουλα να αιωρείται από ένα μόνο καλώδιο, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να τα απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Όπως μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα La Razón, οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινό κέντρο υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

