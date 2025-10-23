ΑΕΚ – Αμπερντίν: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής για τη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ υποδέχεται στο OPAP Arena την Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League το βράδυ της Πέμπτης (23/10).

Η “Ένωση” θέλει να αφήσει πίσω της το άσχημο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ και διατηρούν στην άκρη του μυαλού του το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αντίπαλός της η Αμπερντίν στην OPAP Arena για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με το τρίποντο να συνιστά μονόδρομο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έπειτα από την ήττα που είχε στην έδρα της Τσέλιε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45, με τον αγώνα της ΑΕΚ να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD