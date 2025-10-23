ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: «Σίφουνας» η «Ένωση» άνοιξε λογαριασμό στο Conference League

H AEK πήρε την πρώτη της νίκη στο UEFA Europa Conference League καθώς επικράτησε με 6-0 της Αμπερντίν εντός έδρας.

Η «Ένωση» πάτησε από την αρχή του αγώνα το «γκάζι» και έφτασε σε μια εύκολη νίκη κόντρα στους Σκωτσέζους και πλέον προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την Super League.

Ο Κοϊτά άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, με τον ίδιο παίκτη επτά λεπτά αργότερα να κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ. Ο Ελίασον στο 27ο λεπτό έγραψε το 3-0, με τον Μάριν στο 55ο λεπτό να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Ο Γιόβιτς στο 81ο λεπτό έγραψε το 5-0, με τον Κουτέσα να βάζει το «κερασάκι στην τούρτα» για το 6-0.