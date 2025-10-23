Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: «Σίφουνας» η «Ένωση» άνοιξε λογαριασμό στο Conference League

Και τώρα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: «Σίφουνας» η «Ένωση» άνοιξε λογαριασμό στο Conference League
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

H AEK πήρε την πρώτη της νίκη στο UEFA Europa Conference League καθώς επικράτησε με 6-0 της Αμπερντίν εντός έδρας.

Η «Ένωση» πάτησε από την αρχή του αγώνα το «γκάζι» και έφτασε σε μια εύκολη νίκη κόντρα στους Σκωτσέζους και πλέον προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κοϊτά άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, με τον ίδιο παίκτη επτά λεπτά αργότερα να κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ. Ο Ελίασον στο 27ο λεπτό έγραψε το 3-0, με τον Μάριν στο 55ο λεπτό να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Ο Γιόβιτς στο 81ο λεπτό έγραψε το 5-0, με τον Κουτέσα να βάζει το «κερασάκι στην τούρτα» για το 6-0.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ