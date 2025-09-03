11χρονος φίλος του Παναθηναϊκού AKTOR σκαρφάλωσε στα τζάμια και βρέθηκε στο γήπεδο (βίντεο)

Ένα ξεχωριστό περιστατικό σημειώθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR, όταν ένας 11χρονος φίλαθλος, ο Γιώργος, σκαρφάλωσε στα τζάμια του Telekom Center Athens για να δει από κοντά τους παίκτες της αγαπημένης του ομάδας.

Ο μικρός άφησε το σύνθημα «ΜΟΝΟ ΠΑΟ» στη τζαμαρία, με τους ανθρώπους του συλλόγου να τον εντοπίζουν και να τον προσκαλούν μέσα στο γήπεδο, χαρίζοντάς του μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει.

Ο Γιώργος παρακολούθησε μέρος της προπόνησης και έλαβε ως δώρο την επίσημη φανέλα του Παναθηναϊκού, την οποία φόρεσε αμέσως, ποζάροντας χαμογελαστός στον φακό.

Στα social media της ομάδας, το στιγμιότυπο παρουσιάστηκε ως η «τυχερή μέρα του μικρού φίλου», δείχνοντας πώς ένα απλό περιστατικό μπορεί να μετατραπεί σε μια αξέχαστη εμπειρία για έναν νεαρό φίλαθλο.