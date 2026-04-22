Economist: Το «μονοπάτι» των ογκολογικών ασθενών στο σύστημα Υγείας

Στο «μονοπάτι» των ασθενών στο σύστημα Υγείας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην έκτη ετήσια Σύνοδο Κορυφής για τον Καρκίνο στην Ελλάδα, με τίτλο «Η καταπολέμηση του καρκίνου σε ταραγμένες εποχές», που διοργανώνεται από τo Economist.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου για τη βελτίωση της ποιότητας στην ογκολογική περίθαλψη. Έδωσε έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα υγείας από τη διάγνωση έως τη θεραπεία και την παρακολούθηση, καθώς και στην εφαρμογή ενιαίων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη λειτουργία ογκολογικών συμβουλίων. Παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν βελτίωση, όπως η αύξηση των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων (5,5 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, έναντι 7 στην ΕΕ) και όπως σημείωσε το επόμενο διάστημα θα προστεθούν και νέα μηχανήματα σε νοσοκομεία της Αθήνας και της περιφέρειας. Επισήμανε ότι οι χρόνοι έναρξης θεραπείας σήμερα είναι από 10 έως 60 ημέρες, «κάτι που χρειάζεται βελτίωση». Συμπλήρωσε ότι στα χειρουργεία δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, η έναρξη χημειοθεραπείας χρειάζεται 2 με 3 εβδομάδες, λέγοντας ότι αυτός είναι καλός χρόνος σε σχέση με την ΕΕ. Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 10η θέση στην ΕΕ στην πρόσβαση στην καινοτομία.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι «το μοναπάτι του ασθενούς» έχει μια δυσκολία να εφαρμοστεί στην Ελλάδα λόγω της μεγάλης ελευθερίας των ασθενών. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο ασθενής σε όλα τα στάδια μπορεί να επιλέξει τον δικό του γιατρό και συγκεκριμένο νοσοκομείο για τις θεραπείες του και αυτό θεωρείται κεκτημένο και είναι δύσκολο να αλλάξει. Την κατάσταση θα διευκολύνει ο ογκολογικός φάκελος των ασθενών.

Ο Μιχάλης Λιόντος, επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής-Ογκολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών· γενικός γραμματέας, Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ογκολογίας (ΕΕΠΟ), επικεντρώθηκε στα εργαλεία βελτίωσης της φροντίδας.

Τόνισε τη σημασία της χαρτογράφησης της διαδρομής του ασθενούς στο σύστημα υγείας και της καταγραφής των χρόνων μετάβασης μεταξύ των διαφόρων σταδίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον χρόνο έως τη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας, καθώς και στον καθοριστικό ρόλο των βιοδεικτών για την εξατομικευμένη θεραπεία και την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, διοικητής, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», ανέδειξε την έννοια της ποιότητας ως πολυδιάστατη: σύγχρονες θεραπείες, αίσθημα ασφάλειας, αξιοπρέπεια και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά, όπως σημείωσε, οι χρόνοι έναρξης θεραπείας είναι ιδιαίτερα σύντομοι, ενώ δίνεται έμφαση στην υποστήριξη των ασθενών με καινοτόμες δράσεις, όπως ξενώνες φιλοξενίας, θεραπεία κατ’ οίκον, τηλεϊατρική και ακόμη και προγράμματα με σκύλους θεραπείας.

Η Ελένη Τιμοθεάδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας και Ογκολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, παρουσίασε την εμπειρία από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Υπογράμμισε ότι παρά την αυξανόμενη ροή περιστατικών και τη στασιμότητα στο προσωπικό, καταβάλλονται προσπάθειες για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η Αθανασία Γιαννοπούλου, επικεφαλής ποιοτικού ελέγχου, έρευνας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», υπογράμμισε ότι η συνεχής βελτίωση αποτελεί βασικό στόχο σε ένα σύνθετο σύστημα υπηρεσιών. Μέσα από την καταγραφή της διαδρομής του ασθενούς στη Μονάδα Ημερήσιας Φροντίδας «Νίκος Κούρκουλος», αναδείχθηκαν αδυναμίες και σχεδιάστηκαν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας φροντίδας.