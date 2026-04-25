ΙΣΑ για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού: Η προστασία της υγείας δεν έχει ηλικία

Τη σημασία των εμβολιαστικών προγραμμάτων ως ακρογωνιαίου λίθου της δημόσιας υγείας και της πρόληψης σοβαρών νοσημάτων, επισημαίνει στο μήνυμά του με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού (19-25 Απριλίου), ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ενημέρωση των πολιτών και στην προαγωγή πολιτικών υγείας που ενισχύουν την πρόληψη και την προστασία της κοινωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρει:

«Ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της ιατρικής επιστήμης, που έχει σώσει εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως. Το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας “Για κάθε γενιά, τα εμβόλια λειτουργούν” υπενθυμίζει ότι η προστασία της υγείας δεν έχει ηλικία και απαιτεί διαρκή εγρήγορση.

Η διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την ατομική προστασία, αλλά και για τη θωράκιση της συλλογικής υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα παιδιά, στους ηλικιωμένους και στις ευπαθείς ομάδες, καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα επιστημονικά δεδομένα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να συμβουλεύονται τον ιατρό τους και να τηρούν το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, συμβάλλοντας ενεργά στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Η πρόληψη είναι η ισχυρότερη ασπίδα που διαθέτουμε και τα εμβόλια αποτελούν το πιο αποτελεσματικό της εργαλείο».