Σωτήρης Αδαμίδης στο DEBATER: Οι τελευταίες εξελίξεις για το μεταβολικό σύνδρομο και η μέθοδος “G21” κατά της κυτταρίτιδας

Σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις και νέες προσεγγίσεις αναμένονται στο 11ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (ESoDiMeSO), που θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Σωτήρης Αδαμίδης και Πρόεδρος της «ESoDiMeSO» μίλησε στο DEBATER για τη μέθοδο με το «G21», που απαλλάσσει τις γυναίκες από τον εφιάλτη της κυτταρίτιδας. Τη μέθοδο αυτή θα παρουσιάσει για πρώτη φορά σε συνέδριο στην Ελλάδα.

Με το βλέμμα στραμμένο πάντα στον Έλληνα ασθενή, καθώς ο κόσμος της ιατρικής αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις αναμένονται όσον αφορά την αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου.

Ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος της «ESoDiMeSO» και Προϊστάμενος του τμήματος «Αthens Medical Lifestyle Medicine», Σωτήρης Αδαμίδης στο φετινό του μήνυμα αναφέρει:

«Η πορεία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι η παχυσαρκία, ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο αποτελούν μείζονες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, αλλά και πεδίο εντυπωσιακών επιστημονικών εξελίξεων. Στόχος μας είναι το συνέδριο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους τους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Το φετινό πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του διαβήτη, της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου, συνδυάζοντας θεωρητική γνώση με πρακτική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σύγχρονες προσεγγίσεις και να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές που ενισχύουν την επιστημονική και κλινική τους δραστηριότητα».

Στο συνέδριο που αρχίζει το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ συμμετέχουν τουλάχιστον 100 επιστήμονες ομιλητές.

Ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Σωτήρης Αδαμίδης, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά σε συνέδριο στην Ελλάδα, τη μέθοδο με το «G21», που δίνει ανάσα σε χιλιάδες ασθενείς και κυρίως σε γυναίκες για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.

Ο γνωστός Παθολόγος, που μίλησε στο DEBATER, αναφέρθηκε στις νέες εξελίξεις, όσον αφορά στην αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου, του διαβήτη αλλά και της παχυσαρκίας, ενώ παράλληλα εξήγησε το νέο πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί το «G21» και έχει βοηθήσει πάρα πολλές Ελληνίδες.

-Πείτε μας πρώτα απ’ όλα κάποια πράγματα για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας, της οποίας είστε Πρόεδρος. Ποιος είναι ο στόχος;

Η Ευρωπαϊκή εταιρεία διαβήτη και μεταβολικού συνδρόμου έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο ως προς την αποφυγή χρόνιων παθήσεων, μέσω της οποίας είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και τα μεταβολικά νοσήματα. Mετέχουν συνάδελφοι από την Ελλάδα την Ευρώπη και την Αμερική και στα ετήσια συνεδρία της συγκεντρώνει χιλιάδες ασθενείς όπου online ή δια ζώσης παρακολουθούν για εκείνα τα απλά καθημερινά προβλήματα που τους απασχολούν.

-Σε λίγες μέρες ξεκινάει το 11ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας, το οποίο αποτελεί θεσμό. Τι να περιμένουμε;

Θα περιμένουμε όλες τις εξελίξεις στην περιοχή των μεταβολικών νοσημάτων, θα μάθει ο κόσμος πως μπορεί να κάνει πιο εύκολη την διαχείριση του προβλήματος του είτε αυτό είναι ο σακχαρώδης διαβήτης είτε είναι η παχυσαρκία. Υπάρχουν πολλά και σημαντικά και καλά νέα, με μια πλειάδα ομιλητών οι οποίοι φτάνουν και ξεπερνούν τους 100 από πλευράς συμμετοχής και θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Ξεκινώντας και από το αν τα απλά καθημερινά μας βήματα και συνήθειες μας, όπως η λήψη του καφέ μπορούν να έχουν σχέση με το μεταβολισμό και μπορεί επίσης να αναφερθούν οι συνάδελφοι μου και στο ποια είναι η σχέση του ύπνου με εκφυλιστικές παθήσεις. Επίσης, μπορεί να αναφερθούν άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ένας καπνιστής που δεν μπορεί να διακόψει το κάπνισμα, ποιες είναι οι εναλλακτικές του και πολλά ανάλογα ερωτήματα πάνω στο μεταβολισμό.

-Οι εξελίξεις στον τομέα του διαβήτη, της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου, είναι ραγδαίες και αφορούν εκατομμύρια πολίτες. Οι ομιλητές θα έχουν ειδήσεις για τους ασθενείς;

Βεβαίως θα απαντήσουμε στο ερώτημα αν ήρθε το τέλος της κολονοσκόπησης στη διάγνωση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, του καρκίνου του πεπτικού συστήματος, θα μιλήσουμε για επεμβάσεις ανοικτής, με κλειστό θώρακα επεμβάσεις καρδιάς. Θα μιλήσουμε για τη σχέση που έχει το αυξημένο σωματικό βάρος με αρρυθμίες, με καρδιαγγειακό κίνδυνο και πώς μπορούμε εύκολα σήμερα να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία, την καταστρεπτική στις επιπλοκές. Θα μιλήσουμε επίσης για το αν ένας άνθρωπος έχει λιπώδες ήπαρ και τι μπορεί να κάνει γι’ αυτό. Είναι μονόδρομος το να κάνει μία λήψη βιοψίας ή όχι; Οι νέες τεχνικές διάγνωσης πάνω σ’ αυτό τα προβλήματα οι οποίες είναι διαθέσιμες και οι οποίες είναι μη επεμβατικές. Για την παιδική παχυσαρκία, για την άσκηση ως φάρμακο. Θα μιλήσουμε ακόμα και για τα περιστατικά γνωστών ανθρώπων από την παρουσία του στα media όπως η Μάλι Σάιρους και για την σχέση των προβλημάτων υγείας τους με την πρόβλεψη ή την αποφυγή τους μέσα από πολλές προληπτικές εξετάσεις. Θα μιλήσουμε επίσης για τη σχέση που πιθανόν έχει η ομάδα αίματος με τη μακροημέρευση και πολλά άλλα αντίστοιχα.

Κυτταρίτιδα τέλος με τη μέθοδο «G21»

-Για πρώτη φορά θα παρουσιάσετε στη χώρα μας σε Συνέδριο τη μέθοδο με το «G21». Είστε ο επιστήμονας που έχετε αναπτύξει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ποιους αφορά και ποια είναι τα οφέλη του;

Η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου αυτού εκεί ξεκινήσει πριν από μία δεκαετία και πλέον μιλάμε για μία εφαρμογή η οποία όταν κάποιος θέλει να απωλέσει, να χάσει κιλά και να μη χαλάσει και το σώμα του, υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα με την εφαρμογή μέσα από ένα πρωτόκολλο, το οποίο λειτουργούμε στο χώρο της κλινικής μας και του ιατρείου μας. Αυτή η εφαρμογή είναι απλή και εγγυάται ότι μπορεί να αποτρέψει την καταστρεπτική επίδραση που μπορεί να έχει μεγάλη απώλεια βάρους απότομα, στην εικόνα του σώματος. Λόγω της διαφορετικής κατανομής κολλαγόνου βοηθάει πολύ περισσότερο τις κύριες βοηθάει όμως και άνδρες. Εφαρμόζεται με απλή μέθοδο χωρίς μηχανήματα όπως τόσα χρόνια στο ιατρείο μας και μπορεί να αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα πάρα πολύ σύντομα, λαμβάνοντας υπόψη πάλι το μεταβολικό σύνδρομο και τους παράγοντες μέσα από τους οποίους διαταράσσεται η ακεραιότητα του δέρματος.

-Παρ’ ότι το ελληνικό κοινό θα γνωρίσει για πρώτη φορά σε συνέδριο το Πρωτόκολλο “G21” γνωρίζω ωστόσο πως το έχετε παρουσιάσει στο εξωτερικό. Ποια είναι η ανταπόκριση;

Μετά από την επιστημονική μας δημοσίευση, η οποία αναφερόταν στο σύνδρομο μεταξύ μεταβολικού συνδρόμου με την κυτταρίτιδα, την γνώστη μας κυτταρίτιδα που βασανίζει εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο, έγινε μία προβολή η οποία οδήγησε σε τεράστιο ενδιαφέρον και πολλά επιστημονικά συνέδρια. Μας κάλεσαν λοιπόν στο Βερολίνο, στην Βαρκελώνη και σε άλλες περιοχές, όπως στην Ζυρίχη, να το αναπτύξουμε και το ενδιαφέρον αυτό συνεχίζεται αμείωτο.

-Η παχυσαρκία και ο διαβήτης αποτελούν μια σύγχρονη μάστιγα, τι θα συμβουλεύατε τους Έλληνες, με γνώμονα την υγεία και αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων.

Θα έλεγα να μην αφήσουν να περάσει ο χρόνος όπως ίσως θα σκέφτονται ότι θα το αφήσω για αύριο. Αυτή είναι μία συνθήκη η οποία συνδέεται με πάρα πολλές μεταβολικές επιπτώσεις. Με τις άπνοιες στον ύπνο, με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, με την καταστρεπτική επίδραση του βάρους πάνω στο σύνολο του μεταβολισμό αλλά και της εικόνας του σώματος. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα με τα διαθέσιμα απλά μπορεί κανείς να αντιστρέψει πάρα πολύ γρήγορα όλες τις επιπλοκές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από αυξημένο στο βατή σωματικό βάρος, παχυσαρκία και τα λοιπά μεταβολικά στοιχεία. Ή αγωγή πλέον είναι εξατομικευμένη πάντα για τον καθένα ασθενή με απλά μεταβολικά τεστ έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ. Τα αποτελέσματα είναι ορατά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν δοκιμάσει αυτές τις προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει.

*Το 11ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (ESoDiMeSO) πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους συμμετέχοντες.