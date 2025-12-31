Προσοχή στην καρδιά σας: Τα εμφράγματα αυξάνονται κατά 30% στις γιορτές

Για ορισμένους αυτές οι μέρες είναι ηρεμία, ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές. Για άλλους όμως είναι πολύ φαγητό, αλκοόλ, άγχος και κρύο, τα οποία αυξάνουν ανησυχητικά τα καρδιακά επεισόδια.

Η πιο επικίνδυνη εβδομάδα του χρόνου

Το ποσοστό φτάνει στο 30% την παραμονή των Χριστουγέννων, σύμφωνα με την American Medical Response ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιακές προσβολές κατά την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου από οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου, τονίζει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation διαπιστώνει ότι περισσότεροι καρδιακοί θάνατοι συμβαίνουν τα Χριστούγεννα από οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου, ενώ η πιο επικίνδυνη εβδομάδα, είναι η τελευταία του χρόνου δηλαδή,από τις 26 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου.

Οι αιτίες

Οι λόγοι είναι πολλοί, όπως η υπερκατανάλωση τροφής, τα γεύματα με πολύ αλάτι, η κατανάλωση αλκοόλ, το στρες από οικογενειακές καταστάσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες, που κάνουν την καρδιά να εργάζεται πιο σκληρά, και η αναβολή της ιατρικής φροντίδας λόγω των υποχρεώσεων αυτών των ημερών.

Τα επικίνδυνα σημάδια

Οι επιστήμονες από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία εξηγούν τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν πίεση ή δυσφορία στο στήθος που μπορεί να μοιάζει με καούρα, δυσφορία στα χέρια, την πλάτη, τον αυχένα, το σαγόνι ή το στομάχι ή δύσπνοια. Άλλα συμπτώματα είναι κρύος ιδρώτας, ναυτία, ταχυπαλμία ή ακανόνιστο καρδιακό παλμό, ζάλη και ασυνήθιστη κόπωση.

Ο Δρ. Εντ Ραχτ, διευθυντής της Global Medical Response, της μητρικής εταιρείας της American Medical Response σε δελτίο τύπου δήλωσε πως: «Είτε πρόκειται για πόνο στο στήθος, γρήγορο καρδιακό παλμό είτε για ξαφνική κατάρρευση, αυτά τα συμπτώματα θα μπορούσαν να σηματοδοτούν καρδιακή προσβολή, επικίνδυνη αρρυθμία ή ακόμα και καρδιακή ανακοπή», και πρόσθεσε «Ο χρόνος είναι κρίσιμος σε αυτές τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα σημάδια στον εαυτό σας ή σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, μην περιμένετε».