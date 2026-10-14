Ανοχύρωτα πάνω από τα μισά Ελληνόπουλα από τον ιό HPV

Τα ποσοστά εμβολιασμού κατά του HPV στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλά και πολύ μακριά από τον στόχο του ΠΟΥ. Την ώρα που στις περισσότερες προηγμένες χώρες ξεπερνούν σήμερα το 85%, στη χώρα μας σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, το ποσοστό των κοριτσιών που έκαναν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου σε ηλικίες 9-10 ετών είναι 18,6%, σε ηλικίες 11-15 ετών 41,4% ενώ το ποσοστό πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης με δύο δόσεις σε κορίτσια που συμπληρώνουν τα 15 έτη ανέρχεται σε 52,5% το 2024 . Στα αγόρια τα αντίστοιχα ποσοστά είναι κατά πολύ χαμηλότερα.

Ο στόχος του ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε προ 5ετίας σε παγκόσμια προσπάθεια για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας, η οποία μπορεί να γίνει πραγματικότητα σε κάθε χώρα, αν μέχρι το 2030 επιτευχθούν οι εξής στόχοι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

•Εμβολιασμός του 90% των κοριτσιών μέχρι 15 ετών.

•Έλεγχος με HPV testing του 70% των γυναικών 35 και 45 ετών.

•Ενδεδειγμένη θεραπεία των γυναικών με (προ)καρκίνο τραχήλου μήτρας.

Το παράδειγμα των άλλων χωρών

Η Αυστραλία και η Σουηδία υπολογίζουν να επιτύχουν τους στόχους εντός 2 ετών από σήμερα. Στην Σκωτία και στην Νορβηγία, βάσει πληθυσμιακών μελετών, δεν παρουσιάστηκε ούτε ένα περιστατικό καρκίνου τραχήλου μήτρας σε εμβολιασμένες γυναίκες μέχρι 25-27 ετών.

Στην Σουηδία, σε γυναίκες 18-30 ετών, οι οποίες είχαν εμβολιαστεί κατά του HPV σε ηλικία κάτω των 17 ετών, παρατηρήθηκε ελάττωση των περιστατικών καρκίνου τραχήλου μήτρας κατά 88%. Τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης των κοριτσιών ξεπερνούν το 90% και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά καθώς παρατηρήθηκε μέχρι το 2023 σχεδόν μηδενισμός της ανίχνευσης των πιο επικίνδυνων τύπων καρκίνου του HPV σε έγκαιρα εμβολιασμένες γυναίκες, καθώς και ελάττωση ανίχνευσης των τύπων αυτών κατά 70% και σε μη εμβολιασμένες γυναίκες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της λεγόμενης «ανοσίας αγέλης».

Ελλιπής ενημέρωση

Οι χώρες που κατάφεραν να ενημερώσουν σωστά το ευρύ κοινό, έχουν και τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στον HPV εμβολιασμό των παιδιών και των εφήβων αλλά και των ενηλίκων. Στο θέμα αυτό υστερεί η Ελλάδα, δεδομένου ότι ο εμβολιασμός αυτός εισήχθη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ήδη το 2008, και από τότε, 17 χρόνια μετά, συνεχίζουν να είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H HPV λοίμωξη και οι καρκίνοι που σχετίζονται με τον HPV περιλαμβάνουν, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου, του αιδοίου, του στοματοφάρυγγα, του πέους και του πρωκτού καθώς και των γεννητικών κονδυλωμάτων.

Τον Οκτώβριο το 38ο Διεθνές Συνέδριο για τους Ιούς των Θηλωμάτων

Η Διεθνής Εταιρεία Θηλωματοϊών (IPVS) και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του HPV ανακοίνωσαν την έναρξη του 38ου Διεθνούς Συνεδρίου για τους Ιούς των Θηλωμάτων, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2026, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Πρόκειται για τη σημαντικότερη παγκόσμια επιστημονική διοργάνωση αφιερωμένη στην έρευνα για τον HPV και τις νόσους που σχετίζονται με αυτόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αθήνα αναμένονται πάνω από 2.000 σύνεδροι από 100 χώρες, ανάμεσά τους κορυφαίοι ερευνητές, κλινικοί ιατροί, ειδικοί δημόσιας υγείας και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου, «Ανάβοντας τη φλόγα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τις νόσους που σχετίζονται με τον HPV», εστιάζει στη διαμόρφωση παγκόσμιων στρατηγικών πρόληψης και εξάλειψης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Επιδιώκει να αφήσει διαρκή θετικό αντίκτυπο στην Ελλάδα, ενισχύοντας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ